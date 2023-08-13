Знаменитый киевский актер Михайличенко переехал работать в РФ

Известный киевский актер Глеб Михайличенко покинул Украину. 25-летний артист переехал работать в РФ.

По словам его коллеги, режиссера Александра Жилы, сейчас он работает на одну российскую компанию, занимающуюся производством коммерческих роликов.

В Театре юного зрителя, где Глеб работал последнее время, подтвердили, что тот не числится в театральной труппе. Украинцы раскритиковали актера за увольнение из театра и переезд в Россию.

Добавим, что Михайличенко учился в Киевском национальном университете театра, кино, телевидения им. И. К. Карпенко-Карого в 2019 году. Выступал на сцене театра, снялся в кино. Наиболее известные работы молодого артиста - сериалы «Наследница поневоле», «Любовь без тормозов» и «Женский врач».