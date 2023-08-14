68-летняя народная артистка России Симонова изменилась до неузнаваемости из-за рака

68-летняя российская и советская актриса, известная по фильму «Афоня», борется с онкологией, однако продолжает играть в театре.

Несколько лет назад стало известно, что народная артистка России 13 лет борется с тяжелой онкологической болезнью.

Звезда кино в 2020 году перенесла тяжелую операцию в Германии. Во время хирургического вмешательства актрисе удалили легкое, где и находился злокачественная опухоль.

После этих неутешительных новостей фанаты тщательно следят за Симоновой. Однако Егения Павловна надолго исчезла из публичной жизни. Недавно в Сети появилось новое фото с артисткой. Снимок опубликовала Александра Урсуляк. В кадре поклонники с трудом узнали свою любимицу из-за сильно изменившейся внешности.