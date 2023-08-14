Агутин рассказал, что впервые поцеловался с Варум по приказу Эрнста

Украинская исполнительница Анастасия Приходько раскритиковала музыкальный фестиваль своей латвийской коллеги Лаймы Вайкуле, который прошел в Юрмале.
Валентина Талызина Вячеславу Манучарову для проекта «Эмпатия Манучи» рассказала откровенно о Барбаре Брыльске, героиню которой озвучивала в
Лайма Вайкуле призналась, почему не пригласила Софию Ротару на фестиваль, который проходил в Юрмале. Артистка дала откровенное интервью в шоу «И
Жена народного артиста РФ, поэта, композитора Ильи Резника ответила на слова Лаймы Вайкуле, которая его назвала “подлизой” за патриотические стихи.
Последние годы жизни Лидии Остринской, которую заслуженно считают одной из самых знаменитых, но скрытных актрис советского кино, прошли размеренно и
Валентина Талызина раскритиковала российских коллег, покинувших Россию и критикующих из-за границу свою родную страну, в которой родились, выросли и