Агутин рассказал, что впервые поцеловался с Варум по приказу Эрнста

Леонид Агутин откровенно рассказал о первых годах знакомства с женой Анжеликой Варум. Уже тогда поговаривали о романе артистов, но на момент съемок "Старых песен о главном" супруги даже еще не целовались. По признанию певца, первому поцелую с избранницей поспособствовал сам Константин Эрнст.

Агутин и Варум в "Старых песнях" сыграли мужа и жену. Исполнитель вспомнил подробности съёмок этой романтической сцены.