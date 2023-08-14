Барбара Брыльска ответила на обвинения Талызиной в продаже нижнего белья на Мосфильме

Барбара Брыльска ответила на обвинения Валентины Талызиной в продаже нижнего белья на Мосфильме между съемками. Как отметила польская актриса, она привозила эти вещи друзьям.

«Она очень подлый человек. Я ничем не торговала. Привозила подругам то, что они меня просили», – отметила Брыльска.

Артистка добавила, что подобные разговоры возникли из-за неприязни Талызиной.

«Делала все для того, чтобы она меня полюбила. Она ненавидит меня из-за государственной премии, разозлилась, что ее получила, но ей не дали», – возмутилась звезда.

Напомним, Талызина рассказала, что Брыльска торговала нижним бельем на Мосфильме. На вырученные деньги Барбара якобы приобретала картины художников РФ и увозила шедевры в Польшу.