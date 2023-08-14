Лайма Вайкуле рассказала, почему не пригласила Софию Ротару на фестиваль в Юрмале

Лайма Вайкуле призналась, почему не пригласила Софию Ротару на фестиваль, который проходил в Юрмале. Артистка дала откровенное интервью в шоу «И грянул Грэм».

На музыкальном фестивале в Юрмале собрались многие звезды, уехавшие из РФ. В число приглашенных не попали певицы София Ротару и Светлана Лобода. Поговаривают, что Андрей Данилко (Верка Сердючка) был не согласен, чтобы артисток звали на мероприятие.

Исполнительница опровергла эти догадки. По словам Лаймы, она не приглашала звезд на меропритиятие потому, что этого не захотела. Как известно, в прошлом Ротару и Вайкуле связывала дружба. Однако сейчас они не общаются.