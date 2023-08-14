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Они проиграли борьбу с онкологией: Кто из русских знаменитостей умер от рака

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Они проиграли борьбу с онкологией: Кто из русских знаменитостей умер от рака
Знаменитости
Фото из открытых источников

Рак не щадит никого, даже знаменитостей. NEWS.ru пишет, кто из российских звезд умер от онкологии.

Настоящим шоком для всех стала смерть Александра Абдулова. Прошло полгода от постановки рака легких до смерти артиста. Он умер в январе 2008 года.

Жанна Фриске более 2-х лет боролась со злокачественной опухолью мозга, однако в июне 2015 года звезда ушла из жизни из-за агрессивной глиобластомы.

Такой же диагноз был у сатирика Михаила Задорнова. В ноябре 2017 года после длительного курса химиотерапии он скончался.

Николай Караченцов не смог победить злокачественную опухоль левого легкого. О болезни он узнал в 2017 году. Из-за сильной слабости организма операция и "химия" оказались недоступны. Артист умер осенью 2018 года.

 

Текст: Информационное агентство «Informing»

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