Певец Агутин признался, что Федор Бондарчук страдал алкогольной зависимостью

В беседе с Надеждой Стрелец Леонид Агутин рассказал об алкогольной зависимости у Федора Бондарчука. Как утверждает певец, кинорежиссер мог уйти на две недели в запой после выпитого спиртного, поэтому избегал соблазнов и отказывался от выпивки с друзьями.

По словам Агутина, он также страдал от алкоголизма. В молодости артист мог безболезненно употреблять горячительные напитки, но позже осознал негативные последствия. Певец страдал от скачков давления и плохого настроения после вечеринок с алкоголем.

«Понял, что алкоголь отрицательно влияет на мою жизнь. Когда выпиваешь первый бокал, давление подскакивает, тебе становится очень плохо. Алкоголь стабилизирует ситуацию. Но позже осознал, что надо поменять жизнь, она обязана быть трезвой», - откровенничает муж Анжелики Варум.