Певица Анастасия Приходько разнесла Лайму Вайкуле за ее фестиваль в Юрмале

Украинская исполнительница Анастасия Приходько раскритиковала музыкальный фестиваль своей латвийской коллеги Лаймы Вайкуле, который прошел в Юрмале. Также она нелестно отозвалась об артистах, выступивших на сцене вместе с российскими музыкантами.

Как призналась Приходько, она бы "в жизни не поехала" на фестиваль, поскольку там было много "русской челяди".

Там эта вся русская челядь сидела. Пусть Бог меня милует, чтобы была на этой сцене. Мне Вайкуле, не Вайкуле, Макаревич*, не Макаревич*. Мне все равно, кто вы", — заявила певица.

Анастасия добавила, что никто из перечисленных артистов не сделал ничего для того, чтобы в РФ хоть "что-то изменилось":

"Выступать перед русскими? Да никогда", — резюмировала звезда.

*внесен в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента.