Польша заподозрила своих союзников в том, что они хотят сменить власть в стране. Якобы именно из-за того, что Варшава мешает планам ФРГ, США, Украины, пишет РИАН.

По словам заместителя главы МИД Польши Павла Яблоньского, появляется много сигналов о том, что в ближайшее время ожидаются попытки заблокировать стратегические польские инвестиции.

“Германия все сделает все, чтобы сменить власть, которая осуществляет инвестиции. Их мотивацией является устранение конкуренции”, – говорит Яблоньский, имея ввиду ФРГ.

А вот Пшемыслав Журавский, профессор из Лодзинского университета, говорит о кризисе между Киевом и Варшавой. Он отмечает, что некоторые дипломатические инциденты вызывают разочарование в Польше.

США, по его сведениям, хотят смены польского правительства. Вашингтон полагает, что существующее правительство является препятствием для гармоничного взаимодействия между Штатами, Германией и Польшей.