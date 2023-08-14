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РИАН: В Польше назвали ФРГ, США и Украину своими главными врагами

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РИАН: В Польше назвали ФРГ, США и Украину своими главными врагами
В Мире
Фото из открытых источников

Польша заподозрила своих союзников в том, что они хотят сменить власть в стране. Якобы именно из-за того, что Варшава мешает планам ФРГ, США, Украины, пишет РИАН.

По словам заместителя главы МИД Польши Павла Яблоньского, появляется много сигналов о том, что в ближайшее время ожидаются попытки заблокировать стратегические польские инвестиции.

“Германия все сделает все, чтобы сменить власть, которая осуществляет инвестиции. Их мотивацией является устранение конкуренции”, – говорит Яблоньский, имея ввиду ФРГ.

А вот Пшемыслав Журавский, профессор из Лодзинского университета, говорит о кризисе между Киевом и Варшавой. Он отмечает, что некоторые дипломатические инциденты вызывают разочарование в Польше.

США, по его сведениям, хотят смены польского правительства. Вашингтон полагает, что существующее правительство является препятствием для гармоничного взаимодействия между Штатами, Германией и Польшей.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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