Мария Максакова* (признана иностранным агентом) рассказала о жизни Ксении Собчак. По признанию артистки, сестра скандальной журналистки относится к ней с презрением, как многие россияне.

Экс-солистка Мариинского театра сообщила, что у Собчак, которая пытается усидеть на двух стульях, весьма непростые отношения с сестрой по отцу Марией.

«Ее отец с первой женой Нонной Гандзюк развелся, несмотря на малолетнюю дочь. Маша, кстати, является успешным юристом. Она Ксению не то чтобы недолюбливает, относится к ней с презрением, как мы с вами», —сказала Максакова*.

Певица добавила, что в юности Ксюша росла «капризным и избалованным ребенком». В подростковом возрасте Собчак проводила каждую ночь в клубах, и забирала ее охрана отца оттуда в бессознательном состоянии.

* Призана Минюстом иноагентом на территории России