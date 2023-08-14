Талызина откровенно рассказала, как вела себя Барбара Брыльска в России

Валентина Талызина Вячеславу Манучарову для проекта «Эмпатия Манучи» рассказала откровенно о Барбаре Брыльске, героиню которой озвучивала в легендарном фильме Рязанова:

Она не понимала, куда приехала и что играет. Рязанов был немножко того… ему была нужна сексуальная артистка. Сексуальной актрисы не было в РФ… Пробовал Гурченко и Фрейндлих, кажется. Немоляевой сделал 8 проб… Сексу ему не хватало. Нашел фильм «Анатомия любви». Там играла Барбара Брыльска и решил пригласить актрису «с сексом».

Сейчас Брыльска не скрывает нелюбви к РФ, хотя была любима и популярна в СССР.

Помню, сюда привозила целыми кипами лифчики, чулки, трусы. Ассистентка это продавала. Я принципиально ничего не покупала… Выручала деньги за продажу и ехала в комиссионный магазин. Там приобретала картины русских художников и увозила назад в Польшу…Много здесь зарабатывала, точно сумму в долларах говорила, которую платили ей здесь, - добавила Талызина.