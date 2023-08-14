Ведущая Татьяна Лазарева заявила, что Масляков «проклял» покинувших КВН артистов

Татьяна Лазарева* пошутила, что руководитель КВН Александр Масляков «проклял» артистов, которые покинули программу. Об этом актриса заявила в YouTube-шоу «И Грянул Грэм».

«Мы ушли от него первые в большое плавание. Он проклял нас. Мы были первые убежавшие тараканы», — сообщила ведущая.

Татьяна добавила, что не осуждает телеведущего за его реакцию на уход из КВН комиков. Также, по словам Лазаревой*, во время вручения премии ТЭФИ вместе с юмористами она в шуточной форме попросила прощения у Маслякова.

«В итоге упали все на колени, поползли через половину холла. Он сказал: "ладно, прощаю"» — вспоминает актриса.

* Внесена в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента