Актриса Лидия Остринская при жизни ни с кем не делилась подробностями личной жизни

Последние годы жизни Лидии Остринской, которую заслуженно считают одной из самых знаменитых, но скрытных актрис советского кино, прошли размеренно и тихо. Артистка проводила время с семьей и не общалась с фанатами своего творчества.

Жизнь Остринской оборвалась 12 августа. На момент смерти ей исполнилось 56 лет. Причина смерти не сообщается. Поговаривают, в последнее время она сильно болела. О тяжелом недуге звезда никому не рассказывала.

Она предпочитала держать личную жизнь в тайне. Артистка акцентировала внимание на карьере и избегала ненужной «похабщины». Умершея Лидия Анатольевна никогда не рассказывала о здоровье, семье, мужчинах. Для нее была важна лишь ее карьера.