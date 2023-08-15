Актриса РФ Валентина Талызина негативно оценила критикующих Россию артистов

Валентина Талызина рассказала Вячеславу Манучарову для его на YouTube-канала "Эмпатия Манучи", что артистов, критикующих РФ, считает "бессовестными людьми".

По словам народной артистка РСФСР, уехавшие из России знаменитости обязательно столкнутся с ностальгией.

Они будут всегда помнить о том, где родились, всегда будут доказывать, что они правильно сделали, что когда-то уехали. Они не докажут никогда, − отметила Талызина.

Также актриса высказалась о Лии Ахеджаковой, которая неоднократно критиковала СВО. По мнение знаменитости, ее коллега является человеком без чести и совести.