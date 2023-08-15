Андрей Разин рассказал, как признавался Пугачевой в любви и дарил ей подарки

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин рассказал о взаимоотношениях с Аллой Пугачевой. Как написал менеджер, он с Примадонной познакомился в далеком 1985 году, когда на экраны вышла передача «Утренняя почта».

«У нас были разные ситуации, неоднократно встречались, я признавался в любви, она признавалась тоже в любви. Я дарил дорогие подарки и на «Чайке ГАЗ-24» к ней приезжал на дачу», — вспоминает Разин.

Продюсер добавил, что в отношениях не все было гладко, но Примадонна всегда хорошо относилась к группе и Шатунову:

«Иногда ругались и ссорились. В любом случае, я, Юра и Алла с 1988 по 1992 годы были всегда на равных. Мне приятно об этом говорить».