Ани Лорак объявила о возвращении на федеральный телеканал России в качестве наставницы

Ани Лорак заявила, что займет судейское кресло в новом сезоне проекта «Ты супер!», который выходит на федеральном телеканале НТВ. Как уверяет певица, она рада поделиться своим опытом и профессиональными знаниями с участниками.

Ани отметила, что обязательно будет прислушиваться к своему сердцу, поскольку настоящий талант можно только им почувствовать.

«Прекрасно знаю, что такое стоять на сцене в качестве конкурсанта, на что обратить внимание, когда находишься среди жюри. Я смогу поделиться со всеми опытом», — сказала артистка.

Лорак добавила, что очень непросто оценивать детей, поскольку каждый ребенок — победитель. В судействе детей главное увидеть перспективу, считает исполнительница. Также звезда будет учитывать состояние конкурсантов и обещает не быть слишком категоричной.