Анна Хилькевич рассказала о своём тяжёлом детстве в шоу «Выжить в Дубае»

Анна Хилькевич, популярная российская актриса, приняла участие в новом реалити-шоу «Выжить в Дубае». На проекте ведущие в лице Ляйсан Утяшевой и Павла Воли приготовили для участников интересное задание.

На этот раз супруги представили детские снимки конкурстантов и предложили им отгадать, кто изображён на тех или иных фото. Участники сразу же легко справились с заданием, однако не смогли узнать одну Хилькевич.

По словам Анны, её характер испортился в 13 лет. В это время будущая звезда часто ссорилась с родителями и сбегала из дома.

Один раз Новый год девушка отметила в подъезде с бомжом. А в целом, как призналась актриса, у нее было тяжелое детство.