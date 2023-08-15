Двое военных из Саратова погибли в зоне СВО на Украине

В зоне специальной военной операции (СВО) погибли двое военных из Саратова. О смерти Владимира Овчинникова и Максима Куриласа сообщила пресс-служба городской администрации во вторник, 15 августа.

Как отметил губернатор, бойцы сражались и отдали свои жизни во время выполнения боевых задач. По его словам, военнослужащие показали всем россиянам пример исключительного мужества и смелости. Они самоотверженно ушли на передовую.

«При исполнении своего воинского долга погибли наши земляки. Владимир Овчинников и Максим Курилас защищали мирное население и боролись за будущее страны и своих соотечественников. Выражаю соболезнования близким и родным погибших», - отметила глава города Саратова Лада Мокроусова.