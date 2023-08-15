Эвелина Бледанс рассказала о Зеленском, которого лично знала

Эвелина Бледанс рассказала о своем бывшем коллеге Владимире Зеленском, с которым была лично знакома и общалась до того, как он стал украинским лидером.

Как отметила актриса, президент Украины производил впечатление «хорошего юмориста», поэтому для нее шок, что он «так сильно изменился». По словам Бледанс, она бы «перемотала пленку назад, чтобы Зеленский стал вновь артистом».

«Зеленский был пластичный артист, играл комедию, но мог быть трогательным. Для меня показательные те фильмы, в которых вместе снимались. Это «Любовь в большом городе» и «Любовь в большом городе 2». Он классный юморист, поэтому не могу поверить в то, что мог так резко измениться, что с ним произошло», - задается вопросом Эвелина.