Лайма Вайкуле обвинила Игоря Крутого в давнем конфликте из-за фестиваля

Лайма Вайкуле прокомментировала конфликт с Игорем Крутым в эфире Ютуб-шоу «И грянул Грэм». Музыкант обиделся, что латвийская певица решила организовать фестиваль «Рандеву», похожий на «Новую волну». Артистка заявила, что она не чувствует себя виноватой.

«Изначально предлагала совместно его сделать. Он забыл, нет никакой связи. «Новая волна» — это конкурс, у нас был фестиваль. Это совершенно разные вещи. Город предложил сделать фестиваль, я его сделала», — сказала Вайкуле.

Лайма добавила, что не будет идти на примирение с Крутым, поскольку считает себя правой:

«Игорь придумал проблему и обиделся. Когда у него все пройдет и осознает, что произошло, все изменится».