Пиар-директор Ивана Урганта рассказала о местонахождении и работе шоумена

После закрытия программы «Вечерний Ургант» в феврале 2022 года Иван Ургант пропал с поля зрения поклонников. Несмотря на слухи и предположения, передачу не вернули в эфир.

Сам шоумен в настоящее время ведет закрытые мероприятия и свадьбы богатых людей. Ведущему надо содержать большую семью, так как вместе с женой Наталье Кикнадзе супруги воспитывают 4-х детей. О том, чем сейчас занимается Иван, рассказал пиар-директор.