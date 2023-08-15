Появился первый тизер-трейлер телесериала «Прелесть»

На стриминг-сервисе Premier появился дебютный тизер-трейлер телесериала «Прелесть». Главные роли в фильме сыграли Фёдор Федотов, Олег Меньшиков, Филипп Янковский.

По сюжету, автоугонщик живет в провинции, где градообразующим заводом является предприятие по переработке золота. На заводе погибает его отец, который был замешан в махинациях с драгметаллами. Через 20 лет он проводит расследование смерти своего отца, но увязает в интригах с нынешним и прошлым директором.

Режиссер сериала - Динар Гарип. Премьера новинки намечена на осень этого года.

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