Продюсер Леонид Дзюник заявил, что о Верке Сердючке скоро все забудут

Леонид Дзюник заявил, что об украинском исполнителе Андрее Данилко, который выступает в образе Верки Сердючки, вскоре все забудут. Музыкальный продюсер об этом сообщил изданию «Абзац».

Как говорит Дзюник, ранее он дружил с Данилко и даже его уважал, как певца. Но в настоящее время артист скатился до уровня русофоских выступлений. По словам продюсера, Андрей из-за безысходности принял участие в фестивале Вайкуле, которой проходил в Юрмале. Леонид уверяет, что Данилко стремительно теряет популярность: