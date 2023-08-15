Стала известна предварительная причина смерти клоуна Андрея Николаева

Советский знаменитый клоун Андрей Николаев, который выступал под именем Андрюша, мог скончаться от перитонита и некроза желчного пузыря.

Он попал в одну из больниц Москвы 12 августа. У артсита врачи диагностировали острую механическую желтуху. Медики настаивали на проведении экстренной операции. Врачи предупредили, что в ином случае может отказать печень. Однако 85-летний артист от лечения отказался.

Ранее он вышел на связь с журналистами и опроверг свою экстренную госпитализацию. Андрей Николаевич заявил, что находится дома, но не может разговаривать.

Буквально за три дня состояние Николаева сильно ухудшилось. Внутренние органы перестали работать, что привело к смерти.

Скончался легендарный клоун сегодня, 15 августа.