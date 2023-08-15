Умер российский артист цирка Андрей Николаев, известный как клоун Андрюша

В РФ умер обладатель высшей мировой клоунской награды «Золотая маска Грока» 85-летний Андрей Николаев. Публике он известен как клоун Андрюша. Об этом заявили в Российской государственной цирковой компании.

«Руководство, коллектив и профсоюзный комитет Росгосцирка выражают свои глубокие соболезнования близким Андрея Николаева в связи с его смертью. Клоун Андрюша останется навсегда в памяти, в сердцах друзей, родственников, поклонников», — сказано в пресс-релизе РГЦК.

Андрей Николаевич родился 27 марта 1938, окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства. В 1973 году учился на режиссерском факультете Государственного института театрального искусства. Николаев получил звание Народного артиста РСФСР и являлся единственным артистом в СССР, который был удостоен «Золотой Маски Грока».