Валентина Талызина рассказала о вырезанной сцене с Лией Ахеджаковой в фильме Рязанова

Валентина Талызина раскритиковала российских коллег, покинувших Россию и критикующих из-за границу свою родную страну, в которой родились, выросли и зарабатывали. Актриса высказалась по этому поводу во время YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

Когда речь зашла про Лию Ахеджакову, звезда советских фильмов отметила, что она понравилась Эльдару Рязанову и он решили пригласить ее в фильм «Ирония судьбы». Однако позже прославленный режиссер ее вырезал.

«В последней ленте «Андерсен. Сказка без любви» он ей дал ей роль гадалки, большую роль, затем все вырезал. Все они, Пугачева, Ахеджакова, и те, кто встал на сторону Украины — бессовестные люди», — возмутилась артистка.