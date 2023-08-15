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Звезда «Иронии судьбы» Талызина заявила, что не считает Ахеджакову актрисой

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Звезда «Иронии судьбы» Талызина заявила, что не считает Ахеджакову актрисой
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Фото из открытых источников

Звезда «Иронии судьбы» Валентина Талызина в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» высказалась о своей коллеге Лии Ахеджаковой. 88-летняя народная артистка заявила, что не считает ее актрисой.

Она не актриса, маленькая собачка — до старости щенок. Понравилась Рязанову в фильме «Ирония судьбы» и к нему быстро прилипла, стала в семью вхожей, - сказала Талызина.

Она подчеркнула, что в ленту «Андерсон. Жизнь без любви» Рязанов пригласил Ахеджакову на роль гадалки, сцену с которой в итоге вырезал. Валентина Илларионовна считает, что с Лией Меджидовной у нее не заладились отношения со времен обучения в ГИТИСе. По словам Талызиной, та ее «почему-то не любила».

 

Текст: Информационное агентство «Informing»

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