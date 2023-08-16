Блогер Дядя Слава: вся трагедия Аллы Пугачевой видна на ее лице

Блогер-миллионик Дядя Слава жестко высказался об Алле Пугачевой и других сбежавших из РФ артистах. Он уверен, что уехавшие знаменитости потеряли связь с реальностью, возомнив себя богами.

«Яркий пример - это Алла Пугачева и ей подобные. Они думают, что могут народ называть быдлом и рабами. Окститесь. Если рабы и быдло вас сделали звездами, вы кто тогда? Рабы и быдло в квадрате? Вы без них никто и звать вас никак. Они оторвались от реальности».

Блогер предложил сравнить то, как выглядели артисты до их бегства из РФ и их сегодняшний вид.

«Когда в РФ жили, были холеные и ухоженные, отшпаклеванные. Теперь посмотрите на Пугачеву, на Галкина* (признан иностранным агентом в России). Помятые сидят, с опухшими рожами, понимают, что обгадились, выбрали они не тот путь. Однако обратного пути нет. Столько всего наговорено, столько вылито гадости. В этих лицах есть драма и трагедия, о которой не говорят. Они лицемерят, что рады, что уехали. Были бы они рады, выглядели бы тогда лучше. Возьмите фото: Пугачева за границей и в России. Хочется посоветовать обратиться к врачам. Что бы ни говорили, они несчастны и мне их жалко».