Во время одного из последних концертов альтернативной рок-группы The Killers, который проходил в Батуми, произошел скандал. Солист коллектива Брэндон Флауэрс пригласил к себе на сцену зрителя из зала, сообщает Царьград.

По традиции, он должен был сыграть роль барабанщика. Но этот зритель оказался россиянином. Исполнение на сцене состоялось, хотя это очень сильно возмутило присутствующих грузин.

В конечном итоге музыканты группы принесли свои извинения за сорванное выступление. Однако за приглашение на сцену гражданина Российской Федерации артисты отказались извиняться. Не исключено, что такая острая реакция грузин напрямую связана с влиянием стран Запада.