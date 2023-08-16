Дочь певицы Славы кардинально сменила свой имидж

Несколько месяцев назад дочь певицы Славы родила ребенка. Также молодая мама продолжила ухаживать за собой и решила исполнить свою давнюю мечту. Александар Морозова обзавелась длинными волосами.

А сегодня начинающая исполнительница рассказала, что она решила кардинально изменить свой имидж. Также артистка поведала, почему попрощалась с роскошной шевелюрой. Кроме того, девушка поделилась с подписчиками новым снимком. Поклонники поддержали дочь Славы. Они отметили, что новая прическа ей к лицу.