Филипп Киркоров на отдыхе в Греции спел о нежелании возвращаться назад в РФ

Филипп Киркоров во время отдыха в Греции исполнил песню на мелодию мультфильма «Львёнок и черепаха». Во время пения он признался, что не хочет возвращаться назад в РФ.

Под роликом, опубликованным в микроблоге артиста в соцсети, отреагировали подписчики. Но Филипп Бедросович успокоил пользователей. Он заявил, что вынужден закончить отпуск из-за концерта в Сочи, который пройдет в августе.

Я лежу, что-то смотрю и смотрю, возвращаться не хочу, но делу — время, а потехе — час. Скоро мои каникулы замечательные заканчиваются, покину это райское место. Ох, я соскучился, но так хорошо на солнышке... Но один концерт как минимум нужно в сезоне отыграть. Ай, да хорошо, жизнь хороша, жить хорошо! — сказал Киркоров.