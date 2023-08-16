Яна Поплавская высказалась о Татьяне Лазаревой, одобряющей атаку беспилотников на Россию

Экс-кавээнщица Татьяна Лазарева* (иноагент) после оглашения СВО быстро сбежала из России,. Из-за рубежа она регулярно выдает новые «откровения». В этот раз в интервью «И грянул Грэм» комикесса призналась, что она испытывает радость, услышав об очередной атаке беспилотников на города РФ.

На такие слова Татьяны отреагировала актриса Яна Поплавская.

«У Лазаревой признаки желто-синей болезни. Ее бы от остальной илитки, которая выезжает на Запад, оградить. Как бы она не заразились. Прививку сделайте какую-либо патриотично-профилактическую», - написала Поплавскя о Лазаревой*.

* Признана иноагентом в России