Экстрасенсы захватили эфир на российском ТВ назло депутатам

На российском телевидении растет количество передач с участием экстрасенсов, пишет МК. Подобные программы выходят ежедневно в эфир.

Шоу с провидицами, астрологами и магами ставят в прайм-тайм, поскольку их смотрит большее количество людей, чем проекты с участием представителей власти.

Программы, куда приглашают целителей, медиумов, шаманов, эзотериков, появляются в эфирах преимущественно для людей старшего возраста. Хотя некоторые проекты нацелены на молодежную аудиторию.

По заверению критиков, во время просмотра подобных шоу россияне уходят от реальности. Люди переключают свое внимание на болтовню с экрана, увлекающую интересными темами. Размышлять над серьезными темами хочет немного людей, чтобы не усложнять себе жизнь.

Иными словами, граждане России становятся менее требовательны к контенту, а это значит, что стоит ожидать еще больше подобных программ в ближайшем будущем.