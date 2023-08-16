Лазарева, Галкин, Панин попали в список оскорбляющих жителей России звезд

Татьяна Лазарева* недавно высказала восторг, который испытала во время новостей о нападении беспилотников на российские города. Жителей провинции ведущая назвала «глупыми пьяницами», которые мечтают о «зрелищах и жрачке».

Максим Галкин* после эмиграции из РФ нелестно высказался о Филиппе Киркорове и Ольге Скабеевой. Пародист предложил поп-королю в прозрачных колготках поехать на фронт на переговоры.

Алексей Панин, который живет в Испании, соотечественников назвал преступниками, мерзавцами, подлецами. Он заявил, что остались те, кто сопереживает, однако они в меньшинстве.

Анна Нетребко осудила Россию после разрыва своих контрактов в Европе. Многие считают артистку предательницей, забывшей о родине ради денег и славы.

Певице Маниже знаменитый лейбл предложил записать с певицей антироссийский трек, однако звезда отказалась и заявила, что никто не будет ей указывать, что делать и говорить.

* Лицо, признанное иноагентом на территории РФ по решению Минюста