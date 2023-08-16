Настасью Самбурскую разозлил недопуск ее режиссерской работы на кинофестиваль «Короче»

В Калининграде в настоящее время проходит кинофестиваль «Короче». Организаторы в конкурсную программу не добавили картину «Тереза», снятую под режиссерством Настасьи Самбурской. Артистка резко отреагировала на такое решение. Свое возмущение актриса оставила в личном микроблоге.

По словам звезды, идея снять ленту пришла несколько лет назад после того, как режиссеры перестали предлагать роли, которые ей хотелось бы сыграть. Сама Самбурская призналась, что потратила много сил и денег на новую работу. Настасья рассказала, что свой отказ организаторы аргументировали тем, что у ленты нет прокатного удостоверение.

«Разве это не пространство, где ищем язык кино, смотрим на развитие, тенденцию художественной мысли, где аккредитованные эксперты индустрии анализируют высказывания новых кинематографистов? Зачем вообще-то нужен фестиваль?» — возмутилась Самбурская.