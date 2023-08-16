Певец Джанго (настоящее имя Алексей Поддубный) прокомментировал "Абзац" слова Анастасии Приходько, которая сообщила, что она отказывается выступать перед гражданами РФ.

Наукой было установлено, что в идеале у певца должен быть пустой череп для того, чтобы звук лучше резонировал. Настя подтвердила еще раз это. Мы одичали, нас интересуют какие-то певички и их мнение? Мне не надо усилий, чтобы ее забыть, – сказал Джанго.

Артист Музыкант вспомнил о совместном выступлении с Приходько на проекте "Фабрика звезд 7". Они исполнили вместе композицию "Холодная весна". По словам артиста, это был один из самых "мрачных" моментов в его жизни.