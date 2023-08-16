Певица из Украины Ани Лорак вернулась на российское телевидение

Ани Лорак после начала СВО ушла в тень. Затем певица из Украины начала вновь выступать за рубежом. А недавно стало известно, что исполнительница вернулась на телевидение РФ.

44-летняя звезда стала судьей нового сезона «Ты супер!». Оценивать выступления участников также будут Алексей Воробьев, Люся Чеботина, Игорь Крутой. Ани пообещала с пониманием относиться к героям, поскольку свою карьеру начинала с конкурсов.

Нелишне отметить, что последние несколько месяцев Лорак проводит за границей. Там она проживает вместе с новым бойфрендом Исааком Виджраку. На сцену в Москве украинская артистка последний раз выходила в декабре. Осенью этого года она планирует выступить в Crocus City Hall.