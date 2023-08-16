Супруга Ильи Резника ответила на критику и оскорбление Вайкуле

Жена народного артиста РФ, поэта, композитора Ильи Резника ответила на слова Лаймы Вайкуле, которая его назвала “подлизой” за патриотические стихи. Как утверждает Ирина Романова, ее супруг не обращает внимания на это и не интересуется мнением певицы.

По словам Романовой, в настоящее время Резник целиком и полностью занят написанием стихотворного произведения “История государства Российского”, в котором рассказывается об истории России. Кроме того, поэт-песенник далек от шоу-бизнеса. Он не следит за новостями, тем более за высказываниями Лаймы Вайкуле.

К слову, в YouTube-канале латвийская звезда высказала негодование по поводу стихов Резника. Артистка считает их льстивыми и неискренними, а самого композитора назвала “подлизой”, пытающейся угодить властям.