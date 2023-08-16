Татьяна Лазарева рассказала о провалившемся плане посетившей Россию Аллы Пугачевой

Татьяна Лазарева* (внесена в реестр иноагентов) проинформировала о намерениях и о провалившемся плане народной артистки Аллы Пугачевой в ходе ее недавнего визита в Российскую Федерацию.

По словам ведущей, Примадонна всегда обладала независимым мнением. Она планировала прилететь в Россию для того, чтобы «всех помирить». Но этого сделать она не смогла из-за переоценки способностей, заявила Лазарева.