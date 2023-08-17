Андрей Малахов показал пропавшую с ТВ звезду «Моей прекрасной няни»

В эфире архивной передачи Андрея Малахова “Привет, Андрей!” произошло приятное событие. Оно вызвало много радостных эмоций у российских телезрителей. Ольга Прокофьева, которая прославилась после роли Жанны Аркадьевны в “Моей прекрасной няне”, снова появилась в студии.

Актриса вспомнила некоторые забавные моменты со съемок проекта. Во время эфира она элегантно пустилась в пляс с Валерием Павловым. Также артистка кино потанцевала с самим Малаховым.

В целом, появление Ольги Прокофьевой в программе стало очень приятным сюрпризом для поклонников телесериала “Моя прекрасная няня”.