Катя Семенова: ни Макаревич, ни другие уехавшие иноагенты в Стинги не выбились

Певица и композитор Екатерина Семенова высказалась о своем коллеге Андрее Макаревиче*, с которым общалась до отъезда музыканта в Израиль после начала СВО.

Артистка решила прокомментировать поведение сбежавшего из РФ лидера «Машины времени», который россиян назвал «подтявкивающим г...м» и «злобными дебилами». Как отметила Семенова, с Макаревичем* они «много лет близко общались» и ей было странно слышать то, что он «здесь все критиковал» и хвалил Запад.

«Я говорила: Андрюша, неужели понять не можешь, что не стал бы ты там таким великим гитаристом, Некрасовым наших дней, как здесь?. Многие российские артисты имели возможность гастролировать по миру, сниматься в программах, однако никто их в попу не целовал и не просил остаться. Значит, реально не хватает чего-то в их талантах. Для нас они любимые артисты, а за рубежом в Стинги никто не выбился», — заявила артистка.

* Признан иностранным агентом в России