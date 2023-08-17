МК: Аллу Пугачеву сильно расстроила смерть клоуна Андрея Николаева

Эмигрировавшую из России Аллу Пугачеву сильно расстроила смерть клоуна Андрея Николаева (клоун Андрюша). Он был ее учителем в ГИТИСе.

Как пишет «МК» со ссылкой на близкий источник из окружения Аллы Борисовной, Примадонна, узнав печальную новость, очень расстроилась. Она вспомнила свои молодые годы. По данным источника, Пугачева всегда тяжело переживает уход из жизни близких людей, с которыми была связана ее молодость.

Нелишне напомнить, что Пугачева с Николаевым познакомилась во время учебы в ГИТИСе. Артист преподавал сценическое мастерство. Благодаря усилиям Андрюши, артистка научилась жонглировать всего за 12 часов. В то же время остальные осваивали мастерство за неделю и больше.