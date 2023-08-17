МК: Аллу Пугачеву сильно расстроила смерть клоуна Андрея Николаева

Украинская исполнительница Анастасия Приходько раскритиковала музыкальный фестиваль своей латвийской коллеги Лаймы Вайкуле, который прошел в Юрмале.
Валентина Талызина Вячеславу Манучарову для проекта «Эмпатия Манучи» рассказала откровенно о Барбаре Брыльске, героиню которой озвучивала в
Лайма Вайкуле призналась, почему не пригласила Софию Ротару на фестиваль, который проходил в Юрмале. Артистка дала откровенное интервью в шоу «И
Жена народного артиста РФ, поэта, композитора Ильи Резника ответила на слова Лаймы Вайкуле, которая его назвала “подлизой” за патриотические стихи.
Леонид Агутин откровенно рассказал о первых годах знакомства с женой Анжеликой Варум. Уже тогда поговаривали о романе артистов, но на момент съемок
Последние годы жизни Лидии Остринской, которую заслуженно считают одной из самых знаменитых, но скрытных актрис советского кино, прошли размеренно и