Наталья Рагозина впервые после известия о смерти супруга вышла на связь с поклонниками

Российская спортсменка-боксер Наталья Рагозина месяц назад пропала из соцсетей. Поклонники сильно переживали. Они попытались узнать, что случилось.

А накануне стало известно о том, что в семье чемпионки мира произошла трагедия. Ее муж Вадим умер. Причиной смерти, как предполагается, стала остановка сердца.

Наталья не захотела сообщать о трагедии. После публикаций о смерти мужчины, Рагозина впервые вышла на связь с подписчиками. Она опубликовала фото с мужем и дочкой. Подписывать снимок спортсменка не стала.

Поклонники поддержали боксершу в комментариях. Заметим, что Наталья состояла с Вадимом в отношениях два года. В минувшем году они поженились в Израиле. Вскоре у пары родилась дочка.