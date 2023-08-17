Названы 5 западных рок-вокалистов с самым сильными голосами в мировой истории

Дзен-канал «FUZZ MUSIC» напомнил о западных рок-вокалистах с самыми сильными голосами в мировой истории. Среди них лидер группы Queen, который отличался не только своим мощным вокалом, а и харизмой.

Дэвида Боуи запомнят как главного «рок-хамелеона». Его мощный вокал порой контрастировал с музыкой.

Роберт Плант покорил слушателей сильным вокалом, который проникал в душу. Карьера 74-летнего музыканта продолжается до сих пор.

Эксл Роуз — легендарная рок-звезда. Солист группы Guns N' Roses является одним из самых успешных вокалистов в истории.

Оззи Осборна называют «крестным отцом хэви-метала». Его успешной карьере поспособствовал дикие выходки, помимо запоминающегося голоса.