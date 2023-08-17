Названы 5 западных рок-вокалистов с самым сильными голосами в мировой истории

Жена народного артиста РФ, поэта, композитора Ильи Резника ответила на слова Лаймы Вайкуле, которая его назвала “подлизой” за патриотические стихи.
Последние годы жизни Лидии Остринской, которую заслуженно считают одной из самых знаменитых, но скрытных актрис советского кино, прошли размеренно и
Валентина Талызина раскритиковала российских коллег, покинувших Россию и критикующих из-за границу свою родную страну, в которой родились, выросли и
Екатерина Климова проводит отдых с младшей дочерью Беллой. Актриса и дочь наслаждаются путешествием на теплоходе. Также с ними за компанию
Ани Лорак заявила, что займет судейское кресло в новом сезоне проекта «Ты супер!», который выходит на федеральном телеканале НТВ. Как уверяет певица,
Анна Хилькевич, популярная российская актриса, приняла участие в новом реалити-шоу «Выжить в Дубае». На проекте ведущие в лице Ляйсан Утяшевой и