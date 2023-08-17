Никита Джигурда резко ответил Лазаревей, радующейся гибели мирных россиян

Никита Джигурда ответил бывшей звезды КВН Татьяне Лазаревой*, заявившей, что она испытывает положительные эмоции после террористических атак спецслужб Украины на русские города с помощью беспилотников.

Шоумен уверен, что у телеведущей,признанной иноагентом в РФ, случился нервный срыв.

«Она, сама того не ведая, поставила себя на уровень эсэсовок Третьего рейха, одобрявших уничтожение русских. Может быть, там им что-то дают за рубежом. У них едет крыша, не видят зверств, которые происходят. Или же отрабатывают бабки. Она стала политической проституткой», – высказался Джигурда.