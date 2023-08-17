Шоумен Александр Ревва подарил матери на 70-летний юбилей 100 тысяч рублей

Александр Ревва побывал в Сочи. Он вместе с друзьями отметил 25-летний юбилей "Утомленных солнцем". Также отметила свой 70-летний юбилей мама шоумена. На день рождения к Любови Рачеевой заглянул сам артист.

Концертный директор Никита Коннов рассказал о визите Александра на праздник матери. По данным организатора, Ревва лично поздравил родственницу, вручив ей подарки.

"Подарил букет цветов, 100 тыс. рублей, отдых на Красной Поляне. Сам поехал отмечать 25-летний юбилей команды "Утомленные солнцем". Она счастлива!", — отметил Коннов.

Директор добавил, что мать комика поздравили многие знаменитости. Звезды пожелали женщине добра, здоровья, благополучия, гармонии.