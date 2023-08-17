Старшая дочь Екатерины Климовой Лиза не уступает матери по красоте

Екатерина Климова проводит отдых с младшей дочерью Беллой. Актриса и дочь наслаждаются путешествием на теплоходе. Также с ними за компанию отправилась подруга Татьяна Лютаева.

Елизавета Хорошилова, старшая наследница Климовой, также отправилась в отпуск. Звезда кино опубликовала новое фото дочери в личном миуроблоге. В шутку актриса поиграла в строгую маму. Она спросила у Лизы, почему та не одела на отдыхе панамку.

Поклонники восхитились красотой девушки. Они не могли оторвать глаз от снимков. Как отметили фанаты, у Хорошиловой потрясающая фигура. В комментариях они не жалели комплиментов и пошутили, что панамка не спасет мужчин от ее очарования.



