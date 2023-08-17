Судьба подарила чувства и эмоции: Лариса Гузеева нашла новую любовь

Лариса Гузеева трижды была замужем, но первые браки нельзя назвать удачными. Семейная жизнь с первым мужем для ведущей обернулась кошмаром. Ее супруг страдал от алкогольной и наркотической зависимости, а также часто бил избранницу.

После невыносимых страданий звезда ушла от Ильи. В 1991 году в Тбилиси она познакомилась со вторым мужем. От Кахи Толордавого женщина родила сына Георгия. Но вскоре и этот бра распался. Сейчас теледива счастлива с бизнесменом Игорем Бухаровым. Они поженились в 1999 году, через год у пары родилась дочь Ольга.