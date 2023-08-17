Умер 36-летний актёр из «Игры престолов», страдавший от неизлечимой болезни кожи

36-летний актёр из «Игры престолов» Даррен Кент (Darren Kent), который страдал от неизлечимой кожной болезни, умер в минувшую среду, 16 августа в окружении своей семьи и близких.

Недуг, из-за которого актер выглядел старше своих лет, у него появился еще в начале актерской карьеры. Кроме того, Даррен также страдал от артрита и остеопороза. При этом точная причина смерти не известна. Mirror пишет, что он скончался после двухлетней борьбы с тяжелым недугом. Где и когда похоронят артиста, пока что не сообщается.

Отметим, что на счету Кента роли в «Солнечном мальчике», «Зеркалах», «Подземельях и драконах: Честь среди воров». В фильме «Игре престолов» звезда сыграл скорбящего отца и пастуха, чью дочь сжёг дракон Дейнерис.