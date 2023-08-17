Умерла актриса из «Рабыни Изауры» и «Клона» Леа Гарсия

На фестивале Festival de Gramado актриса Леа Гарсиа, которая прославилась на весь мир после выхода мелодрам «Клон» и «Рабыня Изаура», должна была получить награду за достижения. Однако не суждено.

Перед выходом на красную дорожку фестиваля артистка ночью почувствовала себя плохо. Она позвонила в «скорую помощь». Прибывшие врачи не спасли 90-летнюю знаменитость. У Гарсиа остановилось сердце.

В сериалах Леа снималась во второстепенных ролях. В «Клоне» актрисе досталась роль тети приемной матери Лео Деузы, а в фильме «Рабыня Изаура» – рабыню Розу.